روسيا: 124 وفاة و6234 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الروسية، اليوم، تسجيل 124 حالة وفاة بالإضافة إلى 6234 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت وزارة الصحة الروسية في بيان، إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت وفقا لهذه المعطيات إلى 12247 حالة وفاة و765437 إصابة بالوباء.

وأشارت الصحة الروسية، إلى أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 7490 شخصا ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 546863 شخصا.

وفي الصين، ذكرت اللجنة الوطنية للصحة، أنه لم يتم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية، مع عدم تسجيل أية إصابات بعدوى محلية في بكين لليوم الـ12 على التوالي، فيما تلقت تقارير عن 22 حالة إصابة جديدة بينها 16 بعدوى محلية جميعها في منطقة شينجيانج الويجورية ذاتية الحكم شمال غربي البلاد، ما رفع إجمالي المصابين إلى 83644 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وأوضحت اللجنة الصينية، في تقريرها اليومي اليوم، أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج تم تسجيلها بواقع 3 حالات في مقاطعة قوانجدونج وحالتين في مقاطعة شاندونج وحالة واحدة في مقاطعة فوجيان، فيما وصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 2004 حالات غادر منها 1920 حالة المستشفيات بعد شفائها.

ارتفاع إجمالي المتعافين من الوباء في الصين إلى 78758 شخصا

وأضافت اللجنة، أن 21 شخصا غادروا المستشفيات أمس الجمعة، بعد تماثلهم للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 78758 شخصا، مشيرة إلى أن 4072 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين ومازالوا يخضعون للملاحظة الطبية.

وتابعت اللجنة قائلة، إنه تم أمس تسجيل 14 إصابة جديدة بدون أعراض بينها 5 حالات وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغت 109 حالات منها 77 حالة وافدة.

وأشارت اللجنة، إلى أنه حتى نهاية أمس الجمعة، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 1713 حالة إصابة مؤكدة، و11 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت مقاطعة تايوان عن 454 إصابة و7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 1264 مريضا في هونج كونج، و46 في ماكاو، و440 في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.