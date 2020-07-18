21 مرشحا محتملا لـ"الشيوخ" تقدموا بأوراقهم بالمنيا و32 أجروا كشفا طبيا

تقدم 21 مرشحًا محتملًا لانتخابات مجلس الشيوخ في المنيا بأوراق ترشحهم أمام اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات بمحكمة المنيا الإبتدائية، فيما أجرى 32 الكشف الطبي حتي الآن.

وقال مصدر قضائي، إن اللجنة المشرفة علي الانتخابات برئاسة المستشار أشرف عقيل رئيس محكمة المنيا الإبتدائية، تلقت حتي ظهر اليوم السبت أوراق 21 مرشحًا محتملًا، بينهم سيدة واحدة.

وأعلن مسؤول بمديرية الصحة، أن 32 أجروا الكشف الطبي، تمهيدًا لخوض الانتخابات المقرره بالداخل يومي 11 و12 من شهر أغسطس المقبل، بينهم سيدتان، هما أسماء صابر علي، المقرر أن تخوض الانتخابات علي مقاعد الفردي "مستقل"، والدكتورة رشا أحمد مهدي، المقرر أن تخوض الانتخابات بنظام القائمة عن حزب مستقبل وطن.

وتضم محافظة المنيا نحو 6 ملايين مواطن بينهم أكثر من 2 مليون مسجلين بجداولها الانتخابية، وطبقًا لقانون مجلس الشيوخ فإن نصيبها من مقاعده بنظام الفردي 5 مقاعد، إضاقة إلى 5 مقاعد، بنظام القائمة.

وأعلن حزب مستقبل وطن في وقت سابق الدفع بـ5 مرشحين له في نظام الفردي، كما أعلن حزبي حماة الوطن والمؤتمر الدفع بعدد من المرشحين لخوض انتخابات الشيوخ.