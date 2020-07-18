تشكيل لجنة لمناظرة العاملين الراغبين في الحصول على إجازات استثنائية بمطروح

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تشكيل لجنة لمناظرة العاملين بالمصالح الحكومية والراغبين في الحصول على الإجازات الاستثنائية خلال جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" من خلال التأمين الصحي بمدينة مرسى مطروح.

وقال شعيب، اليوم السبت، إن هذه الإجازات طبقا للتعليمات الدورية رقم 8 لسنة 2020 والصادرة من الإدارة المركزية للجان الطبية والمذكور فيها اختصاص اللجان العامة فقط دون غيرها بمنح الإجازات الاستثنائية.

وأضاف "شعيب" أن انعقاد اللجنة الطبية العامة بالتأمين الصحي يبدأ من اليوم، لمناظرة جميع الحالات على أن يستمر لمدة يومين في العيادة النموذجية للتأمين الصحي يومي السبت والأحد.

وتضمن قرار المحافظ بتشكيل لجنة أن الراغبين في الحصول على إجازات استثنائية التوجه بخطاب من جهة العمل بشأن مدى أحقية الموظف المذكور في الحصول على الإجازة وبطاقة التأمين الصحي وجميع الفحوصات الطبية التي توصف حالة المريض.