طقس الغد مائل للحرارة رطب على معظم الأنحاء.. وشبورة خفيفة صباحا

نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا، الأحد، إذ يسود طقس مائل للحرارة رطب نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، لطيف ليلًا على القاهرة والوجه البحري، ويسود طقس معتدل نهارًا، والرياح معتدلة، لطيف ليلًا على السواحل الشمالية، ويسود طقس حار نهارًا على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوبه، والرياح معتدلة، معتدل ليلًا على كليهما.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 35 23

الإسكندرية 30 24

وادي النطرون 34 24

طنطا 35 24

شبين الكوم 35 24

دمنهور 33 24

بلطيم 30 24

مطروح 28 21

السلوم 30 20

سيوة 35 22

بورسعيد 30 24

دمياط 29 24

الزقازيق 35 24

المنصورة 35 23

الإسماعيلية 34 22

السويس 33 22

العريش 31 23

رفح 30 23

رأس سدر 37 25

نخل 35 20

نويبع 36 29

طابا 36 28

كاترين 33 20

الطور 32 25

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 38 28

مرسى علم 37 29

الفيوم 37 24

بني سويف 37 23

المنيا 37 23

أسيوط 38 24

سوهاج 38 25

قنا 39 27

الأقصر 41 28

أسوان 42 29

إدفو 39 28

أبو سمبل 39 25

الوادي الجديد 39 25

شلاتين 38 28

أبو رماد 38 28

حلايب 35 30

رأس حدربة 37 29