"الحركة الوطنية": جهود الدولة لمواجهة العشوائيات رد اعتبار للملايين

قال المهندس أسامة الشاهد النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية، إن تحركات القيادة السياسية في ملف العشوائيات كانت رد اعتبار لملايين المصريين الذين عانوا على مدار السنوات الماضية من أوضاع معيشية صعبة وغير آدامية نتيجة الإهمال والتراخي في أداء المسؤولية، مؤكدًا على أن هذا الملف من إنجازات الدولة خلال هذه المرحلة التى لا ينكرها أحد، ونبراس للتحدي ومواجهة الواقع بكل تحدياته.

وأوضح الشاهد أن القضاء على العشوائيات بمثابة رد اعتبار لملايين المصريين، مشيرا إلى أن الحزب أعد ورقة عمل حول هذا الملف تضمنت رصد الجهود المخلصة والصادقة التي تمت على الأراضي المصرية على مدار السنوات الماضية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والإرادة التي واجهت ما كان يتم من مُعايرة للمصريين بأوضاع فقرهم، إلى واقع جديد لحياة آدامية بجميع خدماتها، والتي أطلق عليها البعض "كومباوند" الفقراء، لما يتضمنه من خدمات متعددة في مناحي الحياة ومستوياتها.

ولفت الشاهد إلى أن الورقة تضمنت ما تم من أعمال بمشروعات مواجهة العشوائيات بكل محافظات مصر وخاصة القاهرة بمناطق الأسمرات، والأسكندرية بشاير الخير، وغيرها من المناطق الأخرى، حيث بلغ إجمالي عدد المناطق غير الآمنة على مستوى الدولة 357 منطقة، وتم منذ شهر يونيو 2014 وحتى شهر يونيو 202، تطوير 296 منطقة، وجارٍ تنفيذ أعمال التطوير لـ54 منطقة والتنسيق لبدء أعمال تطوير 7 مناطق بإجمالي تكلفة تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة 61 مليار جنيه.

وشدد الشاهد على أن جهود الدولة في ملف العشوئيات تمثل تطبيقا حقيقيا لحقوق الإنسان وليس ما يتم التربص بشأنها من قبل بعض المنظمات المشبوهة، حيث الحق في السكن اللائق وتحقيق العدالة الاجتماعية، التي تعد من أساسيات الحماية والرعاية، بعد توفير المأكل والملبس، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية.