افتتاح 6 مزارع إنتاج حيواني بالبحيرة.. توفر 300 فرصة عمل للشباب

افتتاح 6 مزارع إنتاج حيواني بالبحيرة.. توفر 300 فرصة عمل للشباب
مشروع البتلو تكلفته 1.6 مليار قرض ميسر لـ10 آلاف مستفيد
كتب:
سمر نبيه
03:02 م | السبت 18 يوليو 2020
افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر الخير" عضو هيئة كبار العلماء، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والمحاسب علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري 6 مزارع للإنتاج الحيواني، تضم نحو 6 آلاف رأس ماشية وتوفر 300 فرصة عمل للشباب.
وأكّد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنَّه بناءا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع كفاءة مزارع الإنتاج الحيواني التابعة للوزارة من أجل سد الفجوة من اللحوم الحمراء قامت الوزارة بالتعاقد مع مؤسسة مصر الخير في رفع كفاءة وتشغيل وادارة المزارع الخاصة بوزارة الزراعة
وأعرب القصير، عن سعادته بهذا التعاون الذي أثمر عن رفع كفاءة 6 مزراع، وتوفير فرص عمل للشباب ويأتي ذلك في اطار ترسيخ التعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتنمية وتطوير الإنتاج الحيواني في مصر وخلق فرص عمل للشباب وتشجيع صغار المربين للاتجاه الى الاستثمار في الانتاج الحيواني والداجني.
وأضاف أنَّ النجاح هو كيف تدير المشروع وتخطط، والتخطيط والنجاح يحتاج بيانات دقيقة، ووفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، قمنا بحصر الثروة الحيوانية ومراكز تجميع الألبان لربطها بالمزارع، لافتًا إلى أنَّ مهمة وزارة الزراعة إنتاج الغذاء للمواطنين، كما تحصر حاليًا جميع مزارع الدواجن على مستوى الجمهورية ليكون لدينا رؤية مستقبلية للنهوض بالثروة الداجنة والمشروعات التي لها أولوية.
وأشار إلى أن مشروع البتلو يلقى اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية، حيث بلغ إجمالي تمويله مليار و600 مليون جنيه كقروض ميسرة لـ10 آلاف مستفيد بـ116 ألف رأس ماشية، ساهم في تقليل الفجوة الغذائية من اللحوم وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة وضبط الأسعار.
281 مشروعا زراعيًا بـ26 مليار جنيه في 6 سنوات
وقال وزير الزراعة إنَّ الوزارة تهتمم برفع كفاءة الأصول لإدارتها بشكل اقتصادي، لافتًا إلى أنَّ الزراعة شهدت نهضة غير مسبوقة خلال الست سنوات الماضية، وبلغ إجمالي المشروعات 281 مشروع قيمتها 26 مليار جنيه، مرتبطة بالتنمية المستدامة، وتنمية الوديان وخدمة المزارع الصغير، إضافة إلى مشروعات استصلاح الأراضي، ومشروعات إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي، لـ9.6 مليون متر يوميا من مصادر مياه غير تقليدية، يتمذ ضخها في قلب سيناء، قلب الوطن النابض، للاستفادة منها في مشروعات التنمية، حيث تشهد مصر حاليًا أكبر محطة بالعالم بمصرف بحر البقر لتدوير مياه الصرف الزراعي.
وأكّد القصير، أنَّ قطاع الزراعة أثبت أهميته خلال ازمة فيروس كورونا، حيث يتمتع بقدر كبير من المرونة، لافتًا إلى أهمية قطاع البحث العلمي الزاعي، لزيادة الانتاج الزراعي، وأيضا زيادة الصادرات الزراعية المصرية رغم الارتباك في عمليات النقل، حيث بلغت غجمالي الصادرات الزراعية المصرية هذا العام 3.6 مليون طن، واحتلالها المركز الأول في تصدير الموالح والزيتون والفراولة المجمدة.
وأكّد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، في كلمته، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعم كافة سبل التنمية وتشجيع الإستثمارات خاصة فى المجال الحيواني والتي تعد من المشروعات القومية الواعدة الواجب تضافر كل الجهود للنهوض بها نظراً لأهميتها في إتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة المباشرة وغير المباشرة بمشاركة القطاع الخاص، والااستفادة بالتكنولوجيا المتطورة في تحقيق إضافة حقيقية إلى الإقتصاد القومي من خلال المنتجات التي تقوم عليها تلك المشروعات.
وأكّد محافظ البحيرة الدعم الكبير الذي تقدمه وزارة الزراعة سواء الدعم المادي أو الفني، لافتًا إلى أنَّ محافظة البحيرة من أكبر محافظات مصر الزراعية بمساحة 1.8 مليون فدان وتضم العديد من المزارع التابعة لوزارة الزراعة.
وقال محافظ البحيرة: "ها نحن اليوم نفتتح إحدى تلك المزارع بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير بقرية صفط خالد بمركز إيتاي البارود على مساحة 5 أفدنة، حيث تم تطوير المزرعة ورفع كفاءتها من خلال وزارة الزراعة بالتنسيق مع شركة أرض الخير احدى شركات مؤسسة مصر الخير لاستيعاب 2000 رأس ماشية ليستفيد من الدورة الأولى فيها 100 شاب بواقع 20 رأس ماشية لكل شاب في شراكة مع الشباب تشجيعًا لهم وتأییدًا لطموحاتهم".
ولفت إلى أنَّ محافظة البحيرة تعد واحدة من أفضل المحافظات استثماراً في هذا المجال لما تمتاز به من توافر الأيدي العاملة والمناخ المناسب، إضافة إلى تنوع الحاصلات الزراعية اللازمة لإنتاج الأعلاف، وتنوع بها مقومات الاستثمار.
ومن جهته، أعرب الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر الخير" وعضو هيئة كبار العلماء، عن سعادته بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وجهاز الخدمة الوطنية في هذا المشروع من أجل خدمة البلاد والعباد.
وقال "جمعة"، إنَّ المؤسسة تعمل في مجال تطوير الإنتاج الحيواني في مصر منذ أكثر من 10 سنوات من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة الممنوحة للشباب والفتيات بمزارع مؤسسة مصر الخير بالمحافظات المختلفة، وخلق صغار رجال أعمال وتحقيق أعلى عائد أرباح لهم بااتباع أحدث أساليب الإدارة والتكنولوجيا المتاحة في مجال إدارة وتشغيل مزارع تسمين الإنتاج الحيواني، مشيرًا إلى أنَّه تمّ تخريج 6 آلاف شاب وفتاة من هذه المشروعات، موضحًا "الأهم هو التعاون المشترك بين المجتمع المدني والحكومة للعمل على إقامة مشروعات تنموية لدعم وخير حياة الناس".
فيما أكّد المحاسب علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أنَّ مشاركة البنك في المشروع تأتي في إطار تحقيقي الأهداف الاستراتيجية للدولة والارتقاء بصناعة الإنتاج الحيواني وخلق فرص عمل لصغار المربين وشباب الخريجين، مشيرًا إلى أنَّ حجم تمويل المشروع بلغ 120 مليون جنيه بحجم 6 آلاف رأس ماشية، في إطار مبادرة البنك المركزي والتي تقدم تسهيلات ائتمانية للصغار المربين بفائدة بسيطة ومتناقصة 5%.
بدوره، قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إنَّ المرحلة الاولى لرفع الكفاءة والتطوير بالتعاون مع مؤسسة "مصر الخير"، تضم 6 مزارع توزيعهم كالتالي: مزرعة بمحافظة البحيرة وتضم 2000 رأس ماشية، و3 مزارع في محافظة الغربية تضم 2200 رأس ماشية، ومزرعة في محافظة بني سويف وتضم 1000 رأس ماشية، ومزرعة بمحافظة دمياط وتضم 800 رأس ماشية.
وأضاف أنَّ المزارع وفرت فرص عمل لـ300 شاب من تلك المحافظات تحولوا من عاطلين إلى صغار مستثمرين، حيث أن المشروع يحمل الكثير من الأهداف التنموية والتي يأتي على رأسها توفير مصدر دخل مستمر لشباب الخريجين والمستحقين عن طريق منح المستحق قرضًا يتملك بموجبه 20 رأس ماشية عن طريق البنك الزراعي، تدخل في دورة تسمين وتتولى مؤسسة "مصر الخير"، عن طريق شركتها أرض الخير للإنتاج الحيواني عمليات التدريب والتعليم على أصول التربية الحديثة وأساليب التغذية وتقديم الخدمات البيطرية، فضلًا تسويق رؤوس الماشية بعد انتهاء دورة التسمين.
وقال حسن عز الدين المدير العام لشركة أرض الخير التابعة لمؤسسة "مصر الخير"، إنَّ المزارع التي سيتمّ افتتاحها هي ملك لوزارة الزراعة وكانت لا تعمل بكامل طاقتها وإنتاجها، وتمّ توقيع برتوكول تعاون مع مؤسسة "مصر الخير"، في مطلع شهر فبراير الماضي، لتشغيل المزارع التابعة لوزارة الزراعة بكامل طاقتها وتطويرها ورفع كفاءتها.
وتابع "عز الدين"، أنَّه مع نهاية دورة التسمين يسدد الشاب التمويل الذي حصل عليه من البنك الزراعي، ويحصل هو علي باقي الربح، مشيرًا إلى أنَّ 95% من إنتاج المزارع الستة قامت مؤسسة الخير بشراءه لتوزيعه في حملة صكوك الأضاحي، موضحا أنَّ المؤسسة عملت تكافل بمفهوم واسع من خلال هذا المشروع، حيث وفرت فرص عمل للخريجين العاطلين وقامت بتوزيع الإنتاج على الأسر الأكثر احتياجًا.
وأكّد أنَّ هذا المشروع أسهم في رفع كفاءة وتطوير وإدارة المزارع التابعة لوزارة الزراعة حيث تحصل الوزارة على مقابل حق انتفاع هذه المزارع، كما أنَّ إنتاجه يسد جزء من الفجوة في استهلاك اللحوم الحمراء وتشجيع صغار المربين على الاستثمار في مجال تطوير وتنمية الانتاج الحيواني.