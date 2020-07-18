تأجيل نظر دعوى إلغاء قرار فرض تدابير وقائية على واردات حديد التسليح

قررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سمير غطاس، وسكرتارية معروف مختار وأحمد سليمان ومحمد عبدالنبي، تأجيل الدعوى التى طالبت بوقف تنفيذ القرار الوزارى رقم 346 لسنة 2019، بفرض تدابير وقائية مؤقتة، على الواردات من صنف حديد التسليح "أسياخ وقضبان وعيدان"، منتجات جاهزة من حديد أو صلب من غير الخلائط لاغراض البناء، لجلسة 22 أغسطس المقبل للاطلاع.

اختصمت الدعوى التى حملت رقم 9922 لسنة 74 قضائية، كل من وزير التجارة والصناعة وآخرين بصفتهم.

وقالت الدعوى، إن الشركة الطاعنة فوجئت بقيام لعض الشركات بتقديم شكوى كيدية وملفقة غير قانونية، لوزارة التجارة والصناعة، يزعمون فيها بوجود زيادة غير مبررة من واردات الحديد من صنف عيدان وقضبان الحديد، التى تستخدم لأغراض البناء.

وحدد الطاعن، أسباب الاعتراض على القرار الصادر لمخالفتة صحيح الدستور والقانون، موضحا أن المادة 27 من الدستور المصرى، نصت على أن يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد، من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، ويكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى، ورفع مستوى المعيشة والقضاء على الفقر.

وكانت هيئة مفوضي مجلس الدولة، بمحكمة القضاء الإدارى، أوصت في تقرير سابق لها، برفض الدعوى المقامة من مرتضى منصور وكيلا عن شركة ستار ايجيبت "حديد العشري"، التى طالبت بوقف تنفيذ القرار الوزارى رقم 346 لسنة 2019، بفرض تدابير وقائية نهائية على الوردات من صنف عيدان وقضبان الحديد، أو من صلب حديد التسليح لأغراض البناء.