رياضة القفز تودي بحياة حدث مصري بالكويت.. وسعفان يعزي أسرته 

كلف وزير القوى العاملة محمد سعفان، مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت، بمتابعة حادث وفاة حدث مصري بعد سقوطه من الطابق التاسع في منطقة المنق بالفحيحيل الكويت، والتواصل مع أسرته لإبلاغهم خالص التعازي، والتنسيق مع القنصلية لإنهاء إجراءات دفن الجثمان حسب رغبة أسرته.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة أن الوزير تلقى تقريرا عاجلا عبر الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالي بالكويت أشار فيه إلى أن أجهزة وزارة الداخلية الكويتية فتحت تحقيقا في ملابسات وفاة حدث مصري سقط من الطابق التاسع في منطقة المنقف.

وكشف والد الحدث أنه من مواليد 2003 ويهوى القفز من عمارة إلى أخرى، لكنه في أثناء قفزه اختل توازنه، وكانت المسافة طويلة وسقط من الدور التاسع على الأرض وتوفي بعد أن كان متواجدا على درج العمارة مع أصدقائه، وسجلت النيابة قضية "قتل خطأ" - جنح أحداث.