توقيع الكشف الطبي على 41 مرشحا محتملا لمجلس الشيوخ بالغربية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، اليوم، انتهاء المستشفيات العامة بطنطا والمحلة من إجراء كافة الفحوصات الطبية والعلاجية اللازمة لإجراء لـ41 مرشحًا محتملًا لانتخابات مجلس الشيوخ.

من ناحية أخرى، أعلن المستشار عبدالله الخولي رئيس محكمة طنطا الإبتدائية، ورئيس اللجنة العامة لتلقي أوراق المرشحين المحتملين للانتخابات، أن اللجنة تلقت أوراق 4 مرشحين في آخر أيام فتح باب تلقي الأوراق، ليرتفع أعداد المرشحين المتقدمين رسميًا إلى 30 مرشحًا من مختلف قرى ومراكز المحافظة.

فيما فرضت الأجهزة الأمنية تطبيق كافة الإجراءات المشددة من خلال تخصيص طواقم أمنية ثابته ومتحركة، ووضع حواجز حديدية أمام اللجان للتنظيم عمليه الدخول، كما تم إلزام كافة المرشحين بارتداء الكمامات، وتطبيق تعليمات الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.