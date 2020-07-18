"اطلعي ساعديها".. عامل وزوجته يتخلصان من جارتهما المسنة لسرقة ذهبها بالجيزة

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، بالعثور على جثة "ربة منزل" بالعقار محل إقامتها وبها كدمات متفرقة والعثور على (مبلغ مالي - هاتف محمول) ووجود بعثرة بمحتويات الطابق الثاني وسلامة جميع منافذ العقار.

تمّ تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلاً من (عامل "له معلومات جنائية"، زوجته - مُقيمين بذات المنطقة محل إقامة المجني عليها).

وعقب تقنين الإجراءات تمّ استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وقرر المتهم الأول أنه نظراً لعلمه بامتلاك المجني عليها لمصوغات ذهبية عقد العزم على قتلها بقصد سرقتها، وفي سبيل تنفيذ مخططه اتفق مع زوجته على التردد عليها بمنزلها بزعم مساعدتها.

وتوجهت المتهمة الثانية لمنزل المجني عليها، وعقب ذلك حضر المتهم الأول واعتدى عليها بالضرب بقطعة حديدية بمساعدة المتهمة الثانية فأوديا بحياتها واستوليا على (2 غويشة ذهبية "كانت تتحلى بهما" - عُقد ذهبي - مبلغ مالي) وفرا هاربين.

وتمّ بإرشاد المتهمة الثانية ضبط المصوغات الذهبية المستولى عليها لدى عميلها (مالك محل مصوغات بمنطقة البساتين بالقاهرة"، حيث أمكّن ضبطه، كما أرشدا عن (مبلغ مالي - هاتف محمول "من متحصلات الواقعة" - الآداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة).

تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.