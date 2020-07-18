8 مرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ بشمال سيناء بينهم سيدة

أغلقت لجنة استقبال طلبات المرشحين المحتملين لانتخابات مجلس الشيوخ في شمال سيناء أبوابها في تمام الساعة الثانية ظهرًا، اليوم السبت، في اليوم الأخير لتلقي طلبات الترشح.

وقال مصدر في اللجنة، إنها استقبلت اليوم مرشح جديد، ليصل عدد المتقدمين بأوراق الترشح إلى 8 مرشحين بينهم سيدة واحدة من العريش.

وأوضح المصدر، أن اللجنة تلقت طلبًا من أحد المرشحين بالتنازل عن الترشح، وهو من بئر العبد، وقد كتب قرار تعهده بالتنازل، وجرى إرساله إلى اللجنة العليا للانتخابات.

وخصصت اللجان الطبية بمحكمة شمال سيناء، مدخلًا للمرشحين الذين تقدموا بأوراقهم إلى لجنة استقبال طلبات المرشحين، مُشترطة ضرورة لبس الكمامات، ووضع مسافة لا تقل عن مترين بين المتقدمين بأوراق الترشح، على ألا يصطحب المتقدم أي مرافق داخل المكتب عند تسليم الأوراق.