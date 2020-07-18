اعتماد نتيجة عينة الرياضيات العشوائية بنسبة نجاح 87% والأحياء بـ92.4%

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة الرياضيات التطبيقية ومادة الأحياء بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2019-2020 (الدور الأول).

جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عُقد، عبر شبكة الفيديو كونفرانس، مع موجهي عموم المادتين ومشرفي التقدير على مستوى جميع مقرات التقدير، وهو الأمر المتبع عقب الانتهاء من كل امتحان لضمان الحفاظ على حقوق الطلاب وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، من خلال الاستماع إلى وجهة نظر الموجهين، وجاءت نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الرياضيات التطبيقية، البالغ عددها 4405 ورقات، أسفرت عن نجاح 3831 طالبًا/طالبة بنسبة نجاح 87%.

وأوضح الدكتور رضا حجازي رئيس عام الامتحان، حصول 1215 طالبًا/ طالبة (بنسبة 31.71% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100%، كما حصل 828 طالبًا/ طالبة (بنسبة 21.61% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 606 طلاب/ طالبة (بنسبة 15.82% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.

فضًلا عن حصول 236 طالبًا/ طالبة على الدرجات النهائية فى مجموع الفرعين، أما فرع الاستاتيكا فقد حصل 400 طالب/ طالبة على الدرجة النهائية، بينما حصل 401 طالب/ طالبة على الدرجة النهائية في فرع الديناميكا.

أما بالنسبة لمادة الأحياء فقد جاءت نتيجة تصحيح العينة العشوائية للمادة، والبالغ عدد أوراقها 11821 ورقة، أسفرت عن نجاح 10927 طالبًا/ طالبة بنسبة نجاح 92.4%.

وحصل 5246 طالبًا/ طالبة (بنسبة 48.01% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100%، فضلاً عن حصول 809 طلاب/ طالبة على الدرجات النهائية، كما حصل 2048 طالبًا/ طالبة (بنسبة 18.74% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل (1130) طالبًا/ طالبة (بنسبة 10.34% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.