وفد "الأزهر" يعاين الموقع المقترح لإنشاء فرع الجامعة بمطروح

زار وفد من جامعة الأزهر، بتكليف من الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، محافظة مرسى مطروح، لمعاينة الموقع المقترح، لإنشاء فرعٍ لجامعة الأزهر بمدينة مطروح، تمهيدًا لدراسة الموضوع، والوقوف على مدى توافر المقومات الماديَّة والبشريَّة.

وأوضحت الجامعة، في بيان لها، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، تلبيةً لرغبة المحافظة في إنشاء فرعٍ لجامعة الأزهر بمدينة مطروح عاصمة المحافظة.

وأشارت الجامعة، إلى أن المحرصاوي كان قد شكل لجنةً، لمعاينة المكان المقترح لإنشاء فرع الجامعة بالمحافظة، والوقوف على كل التفاصيل المتعلقة بالموضوع.

والتقى وفد الجامعة الذي ضم كُلًّا من: نائبي رئيس الجامعة: الدكتور يوسف عامر، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، إضافة إلى مؤمن متولي، أمين عام الجامعة، والدكتور العدل القاضي، مدير المركز الهندسي بالجامعة، نائبَ المحافظ السكرتير العام، حيث قاموا بتفقد موقع الأرض المقترح على الطبيعة؛ لدراسة إمكانية وضع حجر الأساس لنواة جامعة الأزهر في محافظة مرسى مطروح.