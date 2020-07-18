حملات للقبض على تجار المخدرات بـ4 محافظات.. وضبط 36 لفافة بانجو وحشيش
كتب:
الوطن
05:59 م | السبت 18 يوليو 2020
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وعددٍ من مديريات الأمن لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة، وتمكّنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج التالية:
ضبط شخصين حال استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيروين وزنت واحد كيلوجرام - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول).
وتمّ ضبط شخصين حال استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، وبحوزتهما (20 لفافة لمخدر الحشيش وزنت 50 كيلوجراما - مبلغ مالي – هاتفي محمول).
وجرى ضبط 3 أشخاص حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، وبحوزتهم (كمية لمخدر الهيروين وزنت 350 جراما - ميزان- مبلغ مالي – 3 هواتف محمول).
وضبط أيضًا شخصين "لهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة أجا بمحافظة الدقهلية، وبحوزتهما (5 لفافات لمخدر البانجو وزنت 12.500 كيلو جرام– مبلغ مالى– هاتفى محمول- مركبة "توك توك" ودراجة نارية بدون لوحات) .
وتمّ ضبط (3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية") في أكمنة أُعدت لضبطهم بدوائر أقسام شرطة "محرم بك، ثاني وثالث المنتزه" بمحافظة الإسكندرية، وبحوزتهم (11 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2.15 كيلوجرام - مبلغ مالي – 3 هواتف محمول).
كما ضبط كذلك شخصين) دائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية، وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيروين وزنت 700 جرام - ميزان - مبلغ مالي – هاتف محمول).