حظك اليوم الأحد 19-7-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل جريء في مواقف الدفاع عن الآخرين لأنه يكره الظلم، كما أنّه يتمتع بشخصية شجاعة.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يدفعك اليوم للانغماس في الذكريات وقد يغلبك الحنين إلى الماضي أو تندم على أخطاء ماضية.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك ومن المهم أن تتذكر أن أخطاء الماضي يمكن إصلاحها بالإصرار والمثابرة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة داليا مصطفى، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.