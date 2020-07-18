"الأطباء" تهدي 50 بدلة واقية للعاملين بأقسام العزل بجنوب سيناء

أكد الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، تسلم مستشفى طور سيناء العام 30 بدلة واقية للحماية من فيروس كورونا المستجد، مهداة من النقابة الفرعية لأطباء جنوب سيناء، وذلك لتوزيعها على الفرق الطبية والعاملين بأقسام العزل والعناية المركزة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد وائل نقيب أطباء جنوب سيناء، أنه سيتم توزيع 20 بدلة واقية أخرى على الفرق الطبية بأقسام العزل برأس سدر وأبورديس وشرم الشيخ.

وأثنى الدكتور أيمن رخا وكيل الوزارة على الجهود المبذولة من نقابة الأطباء بجنوب سيناء، مقدمًا الشكر والتحية والتقدير للدكتور محمد وائل عبدالرحمن نقيب الأطباء علي هذا الدعم العيني والمعنوي للأطقم الطبية.