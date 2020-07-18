برلماني: كل ما يحدث داخل الأراضي الليبية يرصد بدقة

قال اللواء يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن الدستور المصري، ينص على أن رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لا يعلن حالة الحرب أو إرسال قوات خارج الحدود، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة البرلمان بأغلبية الثلثين.

وأضاف "كدواني"، خلال اتصال عبر "الفيديو كونفرانس" ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن إرسال قوات للخارج، يحكمها الدستور وإرادة الشعب المصري، الذي يرى أن ما يحدث في الأراضي الليبية، تهديد للأمن والسلم في مصر والشمال الأفريقي.

وأشار إلى أن قرار إرسال جنود للخارج، يعرض على البرلمان مع إيضاح المسببات، خاصة أن قرار الحرب، قرار مصيري يتحمله الشعب، بما يخدم المنطقة، وبعد الموافقة يتم تفويض رئيس الجمهورية، مؤكدا أن ما يحدث على الأراضي الليبية، مرصود لحظة بلحظة، وينقل للقيادة السياسية، مشددا أن مصر تتبع الأساليب الدبلوماسية دائما.