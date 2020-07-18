بعد تجديد الثقة.. سر الإبقاء على قيادات الأمن الوطني والقاهرة والشرطة

جدد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الثقة فى عدد من قيادات الوزارة، جاء على رأسهم اللواء علاء الدين سليم، مساعدًا للوزير للأمن العام، واللواء عادل جعفر، مساعدًا للوزير للأمن الوطني، واللواء أشرف الجندي، مديرًا لأمن القاهرة، واللواء أحمد إبراهيم، مساعد الوزير لأكاديمية الشرطة، واللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة.

وجاءت التجديدات، لقدرة تلك القيادات على التماشي مع سياسة وتوجهات الدولة، في تصعيد العناصر الشابة، للاستفادة بها في كل مجالات العمل الأمني، من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى، لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة، كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.

وشملت حركة تنقلات ضباط الشرطة التى أعلنتها وزارة الداخلية، اليوم، بعد تصديق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية عليها، تعيين اللواء شريف رؤوف مدير لمباحث وزارة الداخلية خلفا للواء محمود أبو عمرة، الذى تم تعيينه مديرا لأمن البحر الأحمر، كما تم تعيين اللواء منتصر عويضة مدير لمباحث تنفيذ الأحكام بالأمن العام، بعد نقل اللواء محمد الألفي إلى قطاع السجون.

وحرص اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على مواكبة سياسة وتوجهات الدولة، في تصعيد العناصر الشابة، للاستفادة بها في كل مجالات العمل الأمني، من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى، لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة، كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.