"جامع": أمهلنا أصحاب القطاعات غير الرسمية مدة كافية قبل توقيع العقوبات

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، إن أصحاب القطاعات غير الرسمية سيستفيدون من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث أمهلت الوزارة هؤلاء مهلة لتوفيق أوضاعهم حتى ينضموا للاقتصاد الرسمي، وتتباين بفتراتها وفق نوعية النشاطات، ومن سيخالف ذلك سيتم تطبيق عليه الإجراءات العقابية المتواجدة في القانون.

وأضافت "جامع"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "صالة التحرير"، والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الوزارة ستتيح لأصحاب الوحدات الصناعية الحصول على قرض عبر مبادرة البنك المركزي بفائدة مبسطة، وجائت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة جاهزه خلال 3 أشهر، موضحه أنه تم تجهيز 6 مجمعات صناعية بالمحافظات مع إعطاء تسهيلات للمواطنين للحصول عليها، ويصل سعر الوحدة بالمجمعات الصناعية غير متجاوز إيجارها الشهري لـ4 آلاف جنيه.

وأكدت أن القيادة السياسية تسعى لرفع نمط حياة المواطن المصري عبر تطوير حياته وتكميلها لإعطاء نمط مختلف عن ما سبق: "مينفعش يبقى عندي حاجات شغالة من تحت بير السلم وأسيبها، ده غير مقبول، وبرنامج تحويل السيارات العاملة بالغاز جاء لتحسين حياة المواطن"، مشيرة إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تقضي بتيسير الضمانات للمواطنين للحصول عليها في مختلف المشروعات الخدمية وبريادة الأعمال وما يهم المرأة والشباب.

وتابعت: "مطلعين على السوق وعارفين إيه احياجاته، والتسويق ممكن ميبقاش للمنتجات في صورتها النهائية ولكن سنسعى لتسويق المنتجات قبل البدء في التصنيع للوقوف على مدى اهتمام السوق المصري بأنواع معينة منها، حيث تتميز الوزارة عبر هيئة المعارض وتنمية الصادرات التابعين لها لتسويق تلك السلع ومساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتسويق داخليا وخارجيا".

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 152 لسنة 2020 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث نصت المادة الثانية من القانون الذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم على أن رئيس الوزراء يصدر اللائحة التنفيبذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بذلك القانون.

وحدد القانون تعريف المشروعات المتوسطة بكل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر، بحسب الأحوال، 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه، أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر، بحسب الأحوال، 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه.