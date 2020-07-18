نسبة النجاح في عينة 5 مواد للثانوية 2020 مقارنة بالعام الماضي

تستعرض "الوطن" خلال التقرير التالي، نسب النجاح للعينة العشوائية في مواد اللغة العربية، الأحياء، الفيزياء، اللغة الانجليزية، والتاريخ للثانوية العامة، مقارنة بالعام الماضي.

نسب نجاح مادة التاريخ في عامين

ـ بلغت نسبة النجاح لتصحيح العينة العشوائية لمادة التاريخ عام 2019، 78.2%، البالغ عددها 10 آلاف و376 ورقة، والتي أسفرت عن نجاح 8 آلاف و116 طالبا/ طالبة.

ـ بينما بلغت نسبة النجاح لتصحيح العينة العشوائية لمادة التاريخ عام 2020، البالغ عددها 11 ألف 233 ورقة،89.1%، وأسفرت عن نجاح 10006 طالب/ طالبة.

نسب نجاح مادة الفيزياء في عامين

ـ بلغت نسبة النجاح نتيجة لتصحيح العينة العشوائية لمادة الفيزياء عام 2019، 85.4%، البالغ عددها 13 ألفاً و638 ورقة، والتي أسفرت عن نجاح 11 ألفاً و646 طالب/ طالبة.

ـ بينما بلغت نسبة النجاح، لتصحيح العينة العشوائية لمادة الفيزياء عام 2020، 79.4%، البالغ عددها 15 ألف و655 ورقة، التي أسفرت عن نجاح 12434 طالب/ طالبة.

نسب نجاح مادة اللغة الإنجليزية في عامين

ـ بلغت نسبة النجاح نتيجة لتصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة الإنجليزية عام 2019، 90.9%، البالغ عددها 19 ألفا و535 طالبًا وطالبة، التي أسفرت عن نجاح 17 ألفًا و750 طالبًا وطالبة.

ـ بينما بلغت نسبة النجاح لتصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة الانجليزية عام 2020، 90.2%، البالغ عددها 23 ألفا و457 ورقة، والتي أسفرت عن نجاح 21152 طالبا وطالبة.

نسب نجاح مادة اللغة العربية في عامين

ـ بلغت نسبة النجاح نتيجة لتصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة العربية عام 2019، 96.5%، البالغ عددها 19 ألفاً و560 طالب/ طالبة، والتي أسفرت عن نجاح 18 ألفاً و879 طالب طالبة.

ـ بينما بلغت نسبة النجاح لتصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة العربية عام 2020، 95.4%، البالغ عددها 23 آلاف و714 ورقة، والتي أسفرت عن نجاح 22621 طالب/ طالبة.

نسب نجاح مادة الأحياء في عامين

ـ بلغت نسبة النجاح لتصحيح العينة العشوائية لمادة الأحياء عام 2019، 91.5%، البالغ عددها 10 آلاف و570 ورقة، والتي أسفرت عن نجاح 9 آلاف و675 طالب/ طالبة.

ـ بينما بلغت نسبة النجاح لتصحيح العينة العشوائية لمادة الأحياء عام 2020، 92.4%، البالغ عدد أوراقها (11821) ورقة، التي أسفرت عن نجاح (10927) طالب/طالبة.