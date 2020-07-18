آخرها عزل الإسماعلية.. مستشفيات أعلنت شفاء مصابيها من كورونا

جهود عديدة بذلها أفراد الجيش الأبيض، لمحاربة فيروس كورونا، وتظهر نتيجة مجهوداتهم بإعلان عدة مستشفيات للعزل، شفاء جميع مصابيها، كان آخرها احتفل مستشفى كهرباء الإسماعيلية، بخروج آخر مصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" منها، بعد تعافيه من الإصابة، وظهور نتيجة التحليل الخاصة به سلبية إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعدما وصل عدد الإصابات إلى 82، تعافى منها 43، فيما عزلت 36 حالة منزليًا، وتوفي 3 أشخاص.

وبعد تراجع أعداد الإصابة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، بمحافظة الإسماعيلية، قررت مديرية الصحة بالإسماعيلية، غلق مستشفى الصدر المخصص لعزل مصابى كورونا، بالإضافة إلى قسم العزل بمستشفى الإسماعيلية العام، وإعادة فتحهم أمام المرضى، دون مصابى كورونا.

وفي مطلع الشهر الجاري، احتفل مستشفيي العزل الصحي بالمدينة الشبابية بالطود، بعد خروج آخر حالات تعافى من كورونا وخلو المدينة من مصابي كورونا، وذلك بعد خروج آخر 15 حالة شفاء من الحالات من داخلها بالشفاء التام من كورونا، وذلك بعد تخطيها أكثر من 316 حالة شفاء منذ تحويلها وتخصيصها لعزل حالات كورونا منذ 19 أبريل الماضى.

كذلك جرى إخلاء المستشفى الميداني في أبوقير، قبل 4 أيام، وذلك بعد خروج آخر مصاب وتعافيه، ليكون ثاني مستشفى عزل يتم إخلائه في الإسكندرية، بسبب انحسار أعداد مصابي فيروس كورونا المحولين إليه من المستشفيات الأخرى، بعدما كان بسعة 200 حجرة للمرضي.

وشهد الشهر الماضي، شفاء جميع مصابي كورونا في مستشفى النجيلة، وبدأت إدارة المستشفى، في تنفيذ خطة للتعقيم الشامل لجميع أقسام وعيادات وطرقات وغرف المستشفى وقسم الإدارة والاستقبال، ومعامل التحاليل والحمامات وغرف الأشعة، وتعقيم جميع الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة، للكشف على المرضى، بالإضافة إلى التخلص من النفايات بشكل آمن، مؤكدا أن التعقيم يجري يوميا وسيستمر حتى يوم الخميس المقبل.

قال الدكتور محمد أبو طالب، مدير مستشفى النجيلة، إن المستشفى سيعاود فتح أبوابه لاستقبال المرضى العاديين، بدء من يوم السبت المقبل، بعد انتهاء العمل به كمستشفى عزل لمرضى كورونا، عقب إخلاء جميع المرضى منه والعمل في صيانته، مع تخصيص قسم عزل به يضم 6 أسرة لعلاج مصابى كورونا من أبناء النجيلة والمناطق المجاورة.