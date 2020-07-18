ضبط 20 مخالفة للمخابز بالمنصورة وميت غمر

شنت إدارتا تموين مركز المنصورة وميت غمر بمحافظة الدقهلية، حملتان على المخابز، حيث تم ضبط 20 مخالفة.

وخرجت الحملتان بتكليف من السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بتكثيف الحملات علي المخابز البلدية تحت إشراف أحمد فهمى، مدير إدارة مركز المنصورة، رضا عمران مدير إدارة تموين مركز ميت غمر .

وأسفرت حملة مركز المنصورة عن تحرير 13 محضر إثبات حاله للمخابز المخالفة، تنوعت بين 3 محاضر نقص وزن ما بين 18 جرامًا و27 جرامًا، و3 محاضر مواصفات، و7 محاضر تتعلق بعدم نظافة الأدوات، وعدم وضع قائمة بيانات، وعدم احتفاظ بسجل التفتيش، وعدم إعطاء بون الصرف.

بينما أسفرت حملة ميت غمر عن تحرير 7 محاضر إثبات حالة ضد المخابز، تنوعت ما بين محضري مخالفة تصرف في 6 جوالات زنة 50 كيلو جرامًا، و3 محاضر مخالفة مواصفات، ومحضري مخالفة نقص وزن.