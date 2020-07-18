بعد إغلاق باب التقديم.. خطوات الطعن على الكشف المبدئي لمرشحي "الشيوخ"

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، غلق باب طلبات الترشح لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم السبت الموافق 18 يوليو، بالمحاكم الابتدائية.

ووفقًا للجدول الزمنى الذي وضعته الهيئة الوطنية للانتخابات، فأنه سيتم إعلان غدًا الأحد قوائم الكشوف المبدئية للمرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ، لنظام الفردي والقوائم، يتم بعدها فتح باب الطعون من المرشحين المستبعدين أو المقبولين أمام محاكم القضاء الإداري بالمحافظات، لمدة 3 أيام هما الأحد والاثنين والثلاثاء، في الفترة من 19 إلى 21 يوليو الجاري.

وأقر القانون رقم 141 لسنة 2020، المادة رقم 17، لكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطعن على قرار اللجنة بعدم إدراج اسمه، كما يكون لكل مترشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أي من المترشحين، أو بإثبات صفة غير صحيحة أمام أسمه، أو اسم غيره من المترشحين في الكشف المدرج فيه اسمه، ولكل حزب تقدم بقائمة او اشترك فيها أو له مترشحون على المقاعد الفردية، ولممثلي القوائم في الدائرة الانتخابية، أن يمارس الحق المقرر في الفقرة السابقة لمترشحه المدرج اسمه في أي من الكشفين المذكورين.

وتستعرض "الوطن"، في التقرير التالي، ضوابط الطعن على القوائم المرشحين، وفقًا لقانون مجلس الشيوخ..

ضوابط الطعن على المرشحين لمجلس الشيوخ

يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري خلال 48 ساعة على الأكثر، من إعلان القوائم المبدئية للمرشحين، خلال فترة 3 أيام هما الأحد والاثنين والثلاثاء، في الفترة من 19 إلى 21 يوليو الجاري.

تقوم المحكمة بالفصل في تلك الطعون خلال مدة 48 ساعة على الأكثر، خلال يومي الأربعاء والخميس والجمعة، والذي يوافق 22 إلى 24 يوليو الجاري.

لا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، ولو تم الاستشكال فى تنفيذه أمام أية جهة.

الاستثناء في ذلك، هو إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، وقف التنفيذ عند الطعن على الحكم.

ويوم الأحد الوافق 26 يوليو، يتم إعلان القائمة النهائية للترشحين وبدء فترة الدعاية الانتخابية.