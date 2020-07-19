بالإجماع.. صبحي رئيسا شرفيا للاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي

قرر مجلس إدارة الاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي منح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الرئاسة الشرفية للاتحاد، تقديرا لمجهوداته الكبيرة خلال الفترة الماضية في تغيير وتطوير الفكر الاستثماري والتسويقي للرياضة المصرية بشكل احترافي وأكاديمي.

وبذلك يكون الدكتور أشرف صبحى أول شخصية عربية يمنحها الاتحاد الرئاسة الشرفية بعد رعايته ومشاركته في الملتقى الدولي للشركات والمؤسسات العاملة في مجال التسويق والاستثمار والتصنيع الرياضي الذى نظمه الاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي يوليو ٢٠٢٠، بمشاركة اكثر من ٢٤ دولة أوربية وعربية وافريقية .

أمين عام الاتحاد العربي: اختيار الوزير بسبب الطفرة الكبيرة التي حققها في المجال الاستثماري والتسويقي

أكد الدكتور محيى معروف أمين عام الاتحاد العربي أن اختيار الدكتور أشرف صبحى جاء بالإجماع بعد الطفرة التي حققها في مجالي الاستثمار والتسويق للرياضة المصرية ، وهى نموذج جيد للعمل الاحترافي بالطريقة العلمية .

وأضاف محيى معروف أن ما تحقق خلال العامين الماضيين في مجالي الشباب والرياضة يعتبر طفرة وتحول إيجابي في الفكر الاستثماري والتسويقي ، بحيث جعل الرياضة عامل جذب للاستثمار تدر دخلاً واضافه للناتج القومي وتكون جزءاً من صناعة الرياضة بدلاً من ان تكون عبئً على الدولة وميزانيتها كما كان يحدث في السابق

الجدير بالذكر أن الاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي احد الاتحادات النوعية العربية التى تعمل ضمن نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ويضم اكثر من ١٦٧ شركة ومؤسسة ومصنع في مجال الرياضة علي مستوى ١١ دولة عربية أعضاء بالاتحاد كما ان الدكتور محيى معروف مدير عام الاستثمار والتسويق بالوزارة هو مدير الاتحاد العربي .