بسبب قيراطين.. المشدد 15 عاما لـ3 وبراءة 4 في مقتل مزارع بقنا

قضت محكمة جنايات قنا، اليوم، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 15 عامًا لكل منهم، وبراءة 4، في قتل مزارع بمركز قنا، للخلاف على ملكية قيراطين أرض زراعية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسي سراج الدين، وعضوية المستشارين، سعيد محمد دسوقي، وشريف عفت مصطفى، وبأمانة سر صلاح فراج، ومحمد حسنى، وعلاء معتمد.

تعود أحداث القضية إلى 19 فبراير 2019، عندما تلقى مدير أمن قنا بلاغًا بمصرع على إبراهيم سعيد، عامل، أثناء تواجده في أرضه الزراعية بنجع النوافلة بقرية أولاد عمرو بمركز قنا.

وكشفت تحريات المقدم محمد السنوسي رئيس مباحث مركز قنا، أن مرتكبي الحادث كل من ضاحي عبد الوهاب عبد الغني، 43 سنة، عامل، وشقيقه حافظ 58 سنة، ومصطفى ضاحى عبد الوهاب، 23 سنة، وشقيقه حسين ومحمد عبد السيد عبدالوهاب، 19 سنة، وأحمد كريم عبده، 18 سنة، وعبد الوهاب عبدالغنى محمود، حيث انهالوا على المجني عليه بالشوم والأسلحة البيضاء وقتلوه للخلاف على ملكية قطعة أرض زراعية مساحتها قيراطين.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهمين وإحالتهم محبوسين لمحكمة جنايات قنا بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد، وقضت المحكمه بالسجن المشدد 15 عامًا على المتهمين الأول والثاني والخامس، وبراءة 4 آخرين.