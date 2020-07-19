قبل العيد بـ 13 يوما.. تعرف على أسعار الأضاحي بالمنيا

توقف أسواق الماشية على مستوي محافظة المنيا، نتيجة ظهور أزمة فيروس كورونا، أثر على حركة بيع الأضاحي التي سجلت ركودا ملحوظا مقارنة بالأعوام الماضي، فيما سجلت أسعار الأضاحي ارتفاعا طفيفا مقارنة بالعام الماضي، وذلك نظرا لارتفاع أسعار الأعلاف وإيجارات الأراضي الزراعية، إضافة لمصاريف التسمين.

بحسب تجار مواشي وأغنام فإن سعر الكيلو الحي في الضأن (خرفان) يتراوح ما بين 48 و50 جنيها، وفي (الماعز) ما بين 46 و48 جنيها، وفي (الجاموس والأبقار) ما بين 45 و49 جنيها، بفارق يتراوح ما بين جنيه واثنين عن العام الماضي في كل رؤوس الماشية.

وأرجع سلامة عبد القادر، تاجر أغنام بالمنيا، سبب الارتفاع الطفيف في أسعار الأضاحي هذا العام إلى ارتفاع إيجارات الأراضي الزراعية التي وصلت 300 جنيه للقيراط الواحد، وكذا ارتفاع أسعار الأسمدة المستخدمة في إنتاج محصول البرسيم الذي يعد أفضل علف حيواني والأعلاف الأخرى مثل الذرة الشامية "العوجة"، موضحاً أن أقل خروف عمره 6 أشهر لا يقل سعر عن مبلغ 1500 جنيه، ويفضل أغلب التاجر بيعه بالكيلو أي يتم وزن الأضحية وهي حية ويتم احتسابها بالكيلو الذي وصل هذا العام إلى متوسط 50 جنيهاً في بعض المناطق مقارنة بالعام الماضي، والتي لم يتجاوز فيه سعر الكيلو 48 جنيهاً حياً في كل رؤوس الماشية.

وقال، إن أفضل طريقة لاختيار أضحية سليمة بالنسبة للخراف أن يكون الشعر كثيف جداً وطويل وأن تكون القرون طويلة وأن يكون الخروف قادرا على الجري بسرعة، لأن الخراف البطيئة تكون أجسامها ممتلئة بالطعام والشراب وأحياناً يخدع بعض التجار المواطنين من خلال تجويع المواشي لفترة طويلة وتقديم الأعلاف والمياه لها مرة واحدة حتى تأكل بشكل شره ويبدو عليها أنها كبيرة وسمينة.

وقال فوزي عيد، تاجر إن سوق المواشي بالمنيا، شهد ركوداً ملحوظاً بسبب أزمة كورونا، واعتماد محافظات الوجه البحري والقبلي علي أسواق المنيا في شراء رؤوس الماشية بصرف النظر عن موسم العيد، لوجود أفضل المراعي بها، مضيفاً أن معظم المربين هذا العام يواجهون صعوبة بالغة في بيع أبقارهم وأغنامهم، التي أنفقوا عليها أموالا كثيرا، بسبب رغبة المواطنين في الشراء بأسعار معقولة.