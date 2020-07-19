"التعليم" تكشف تفاصيل وعدد أسئلة امتحانات اليوم للثانوية العامة

كشف الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، عن طبيعة وعدد أسئلة الامتحانات التي يؤديها طلاب الثانوية العامة بشعبها الثلاث اليوم

وقال حجازي إن الأسئلة ستكون وفق المواصفات الفنية المتفق عليها منذ بداية الامتحانات، مشيرا إلى أنها ستكون أسئلة واضحة غير معقدة تعتمد على الفهم، وبها أجزاء للطلبة الفائقين.

وأكد رئيس عام الامتحانات أن تأمين الطلاب فى آخر يوم للامتحانات لن يقل عن أول يوم لحمايتهم من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح نائب الوزير، أنه فى الجيولوجيا والعلوم البيئية، يتعين على الطالب الإجابة عن 45 سؤالا مخصص لها 60 درجة في مدة زمنية قدرها 3 ساعات، وفى علم النفس والاجتماع 20 سؤالا مخصص لها 60 درجة ودرجة النجاح 30 درجة فى زمن إجابة 3 ساعات، وفى التفاضل والتكامل، 18 سؤالا موزعة فى 28 صفحة مخصص لها 30 درجة، فى زمن إجابة ساعتين فقط.

ويؤدي اليوم الأحد، قرابة 650 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة الامتحان في مادة "الجيولوجيا والعلوم البيئية" لشعبة العلوم، ومادة "الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)" لشعبة الرياضيات، ومادة "علم النفس والاجتماع" للشعبة الأدبية،

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة " STEM" الامتحان في مادتي اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات(الأحياء والجيولوجيا) و" الرياضيات