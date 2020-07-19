خنق وتعذيب وكسور.. فصول مأساوية من حياة رضيعة يرفض أبوها إنجاب الإناث

شهدت واقعة اعتداء أب على ابنته ومحاولة قتلها مشاهد مأساوية رصدتها تحقيقات النيابة العامة لمحاولات الأب الدائمة الاعتداء على رضيعته ذات الأربعة أشهر.

منذ ولادة الطفلة "مكة" بدأ الأب سلسلة من الاعتداءات عليها وعلى والدتها حتى انتهت بمحاولة خنقها قبل عدة أيام وحينما حاولت الأم تخليصها منه أرغمها على التوقيع على إيصالات أمانة حتى لا تشكوه للشرطة.

تفاصيل القصة وردت في تحقيقات النيابة التي بدأت مع تداول فيديو للأم "إيمان مصطفى" تتحدث فيها عن الواقعة فاستدعتها النيابة لسؤالها وهنا بدأت فصول الحكاية المروعة تتكشف حين قالت الأم إن زوجها لا يحب إنجاب الإناث ولذلك عندما حملت في طفلتها وعلمت أنها أنثى نصحتها "حماتها" ألا تخبره.

قالت الأم في التحقيقات إنها حينما أنجبت "مكة" بدأ الأب في الإعتداء على الطفلة ولذلك حررت ضده محضرا، ثم حاول خنقها لكنها خلصتها من بين يديه وحتى لا تشكوه أجبرها على توقيع إيصالات أمانة وحبسهم في المنزل عدة أيام حتى استطاعت الهرب والإبلاغ عنه. قررت النيابة توقيع الكشف الطبي على الفتاة الصغيرة فأثبت التقرير الطبي أنها مصابة بكدمات وإصابات عديدة وكسر في القدم واليد وحينما ألقي القبض على الأب أنكر ما ذكرته الأم وادعى أن إصابات ابنته بسبب سقوطها على الأرض وأن والدته من أخبره بذلك. أمرت النيابة بحبس الأب احتياطيا على ذمة التحقيقات بعد ورود تقرير أخصائية المجلس القومي للطفولة والأمومة والذي أكد رواية أم الطفلة واعتداء الأب عليها وأن الأم أولى وأجدر برعاية الطفلة الصغيرة.