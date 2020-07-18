الصحة: لن نسمح بزيادة إصابات كورونا

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بوزارة الصحة والسكان، إن العالم أجمع حذر من موجة ثانية من فيروس كورونا، لكن كل ذلك يقع تحت طاولة التوقع، ولا توجد أي دلائل علمية على ذلك، "إحنا بنحذر الناس بضرورة استكمال الإجراءات الاحترازية، مش مهم دلوقتي الموجة الثانية، المهم ننهي الموجة الأولى على خير، ونكمل الاجراءات الاحترازية بقوة كما بدأناها بقوة".

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، أن الدولة المصرية، تُعد الوحيدة التي فرضت قانون عقوبات على من يخالف الإجراءات الاحترازية، التي وضعتها الدولة، وهذا سبب نجاح مصر في مجابهة الفيروس، وأدى ذلك لتحسن الأرقام، وأصبحت جيدة للغاية، "الأرقام دلوقتي تقل".

وأكد رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، أنه كان هناك دلائل علمية في مصر، بأن شهر يونيو، سيشهد زيادة في أعداد الإصابات، ثم أول أسبوعين في شهر يوليو سيشهد نوعًا من الاستقرار، ثم بعد ذلك الأرقام تنخفض، "إحنا حاليا في مرحلة الاستقرار وإن شاء الله داخلين في مرحلة النزول، وده عمل مجتمعي قبل ما يكون عمل طبي".

وتابع: "علينا التوجيه والمتابعة ولما نجد أي نوع من الخطر نوجه الناس عشان ناخد بالنا، الاعداد بتنزل وأرقامنا بتتحسن ونسبة الشفاء بيعلي، والأهم من ده كله هو أننا نحذر من لو ملتزمناش بالإجراءات الاحترازية ممكن يحصل زيادة في الاعداد وده منتمنهوش ومش هنسمح أنه يحصل".