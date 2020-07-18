طبيب جراحة في الصين يوضح أسباب ظهور بؤرة جديدة لكورونا في أورومتشي

رغم نجاح الصين في السيطرة على فيروس كورونا، حيث كانت مدينة ووهان بؤرة تفشي الموجة الأولى للجائحة، إلا أنها تسعى حاليًا إلى احتواء بؤرة جديدة من الفيروس المستجد في منطقة أورومتشي، قبل أن تتفاقم الأمور بها.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة في التفشي الجديد لـ"كوفيد 19" في أقصى غرب الصين إلى 17، وقالت اللجنة الوطنية للصحة، السبت، إنه تم تحديد 16 حالة أخرى خلال 24 ساعة السابقة في منطقة شينجيانغ، البؤرة الجديدة، بالإضافة إلى أول حالة.

وأكد الدكتور علي الوعري أخصائي جراحة الصدر والباحث في التكنولوجيا البيولوجية في ووهان، أنه بعد الإجراءات الصارمة التي فرضتها الصين للسيطرة على فيروس كورونا شبه الكاملة، لكن ظهرت إصابات متعددة في وقت كثير في الأسواق ومحيطها.

وأضاف الوعري لـ"الوطن"، أن هناك سلالات متعددة من فيروس كورونا المنتشر حول العالم، وكل دولة تضع مواصفات سلالاتها لمنظمة الصحة العالمية، موضحًا أن السلالالة الجديدة غير التي كانت في الصين وتشبه الموجودة في أوروبا وأستراليا، لكن ما زلت عملية البحث والفحوصات جارية.

وتابع أخصائي جراحة الصدر، أنه هناك احتمالين عن ظهور إصابات جديدة، الأول: أن الصين تستورد كميات كبيرة من اللحوم، والإصابات ظهرت في سوق بيكين للحوم والأسماك، ما يعني أنها من المحتمل أن تكون قادمة من الخارج من خلال وجود آثار للفيروس على عبوات اللحوم.

وعن بقاء الفيروس طوال مدة السفر، أكد "اللحوم تنقل بواسطة ثلاجات منذ خروجها من المصنع وحتى الأسواق، ما يعني احتمالية بقاء الفيروسات حية".

وعن الاحتمال الثاني، أكد أنه من الممكن أن تكون نتيجة بدء عودة الصينين إلى بكين مرة أخرى، إلي جانب عودة البعض من الخارج، مشيرًا إلى أنه من المحتمل أن يكون حامل للفيروس دون أعراض وزار السوق، وكان سببًا في الإصابات الجديدة.

وتابع أن هذه الإصابات دفعت السلطات في مدينة "أورومتشي"، للقيام بإغلاق كبيرة فيها للحد من انتشار الفيروس، مثلما كان الوضع في السابق، حيث امتد الأمر لتخفيف حركة مترو الأنفاق والحافلات وسيارات الأجرة، وإغلاق بعض المجتمعات السكنية.