أبرزها "التعليم".. 5 اختصاصات لمجلس المشورة في عهد محمد علي باشا

أغلق أمس، السبت، باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ المقرر انعقاده خلال أشهر قليلة، حيث إن المجلس ليس جديدًا على الحياة النيابية في مصر، فهو استحداث لمجلس الشورى السابق، الذي ظهر للنور باختصاصاته الماضية منذ عام 1979، الذي أنهى وجوده الدستور المصري في 2014 بعد 35 عاما، كان خلالها في ظل مجلس الشعب.

يرصد "الوطن" في السطور التالية اختصاصات مجلس المشورة، والذي كان عاصر عهد محمد على باشا، ويعد نواة مهمة لنظام الشورى في مصر، وجاءت اختصاصاته كالتالي حسب الهيئة العامة للاستعلامات:

*كان يتكون من (156) عضواً، منهم (33) عضوا من كبار الموظفين والعلماء ، و (24) من مأموري الاقاليم ، (99) عضوا من كبار اعيان القطر المصري.

* اختيار الأعضاء من خلال الانتخاب.

* يعقد المجلس مرة واحدة في السنة.

* يختص فقط في مسائل التعليم والإدارة والأشغال العمومية.

* ينظر في الشكايات التي كانت تقدم إليه لتقديم الحلول المناسبة لها.