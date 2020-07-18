"زايد": النظام الصحي في مصر استوعب زيادة إصابات كورونا بعد رمضان

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مصر تشهد حاليًا انخفاضًا في أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" منذ ثلاثة أسابيع بشكل متواصل، موضحة أن نداءات المواطنين الذين يحتاجون للمستشفيات قلت كثيرًا عن ذي قبل.

وأضافت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، : "جات علينا فترة بعد العيد مباشرة قعدنا ثلاثة أسابيع كانوا صعبين، ولكن النظام الصحي المصري قدر يستوعب الحالات، ويستوعب الزيادات اللي وصلت لـ3 أضعاف بسبب ما حدث في رمضان".