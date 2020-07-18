غلق باب الترشح لمجلس الشيوخ و912 مرشحا بالقائمة المبدئية

أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، قيام لجان متابعة سير العملية الانتخابية في المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، بغلق باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ في تمام الساعة الثانية ظهر اليوم السبت.

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم، أن حصيلة أيام الترشح الثمانية والتي بدأت من يوم 11 وحتى 18 يوليو الجاري وصلت إلى 912 مرشحا، ويشمل هذا العدد المرشحين بالنظام الفردي والقائمة معا.

وأضاف رئيس الوطنية للانتخابات، أن لجان فحص الطلبات والبت في صفات المرشحين تقوم بالمراجعة للتأكد من توافر شروط الترشح من واقع المستندات المقدمة، وتبت في مدى صحة انتماء كل مرشح في النظام الفردي إن كان من الأحزاب أو كونه مستقلا، كما تفحص اللجنة المستندات المقدمة من كافة المترشحين الأصليين والاحتياطيين للقوائم.

وأشار إلى أن الهيئة، ستعلن غدا الأحد، القائمة المبدئية للمرشحين، من خلال قيام لجان المتابعة عقب انتهاء لجان الفحص بتعليق كشفين بطريقة ظاهرة أمام مقر الـ 27 محكمة ابتدائية، أحدهما مستقل بأسماء المرشحين بالنظام الفردي الذين قبلت أوراقهم متضمنا الرمز الانتخابي والانتماء الحزبي –إن وجد- أو كونه مستقلا، والثاني بأسماء القوائم التي ينتمي إليها المرشحون والصفة التي تثبت لكل منهم والرمز الانتخابي لكل قائمة، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة وهي الأحد والاثنين والثلاثاء، على أن تبدأ في ذات الوقت مرحلة الطعون الانتخابية أمام محاكم القضاء الإداري.