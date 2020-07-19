حظك اليوم الأحد 19-7-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يهتم الكثير بمتابعة رسائل الأبراج ويشعر بالفضول أحيانًا لمعرفة برج أيّ شخص يقابله أو يتعامل معه، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يدفعك اليوم للانغماس في الذكريات وقد يغلبك الحنين إلى الماضي أو تندم على أخطاء ماضية.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك ومن المهم أن تتذكر أن أخطاء الماضي يمكن إصلاحها بالإصرار والمثابرة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل المطربة جوليا بطرس، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يمنحك القدرة على إقامة حوارات متوازنة تسمح لكل فرد بالتعبير عن نفسه.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

أينما ذهبت يحالفك الحظ وتؤتي جهودك ثمارها في التأثير فيمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان نور الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 28 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني.. راجع جيدا خطواتك واعتنِ بحساباتك واحذر المغامرة وعليك اليوم أن تكون حكيما في مصاريفك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تحدد أولوياتك كي تستطيع أن تتخذ قرارا سليما.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء اللاعب محمد صلاح، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في برجك يساعدك على إثبات وجودك وتعرف كيف تفرض إرادتك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك اليوم كل التألق والسحر والجاذبية.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد السعدني، ويوافق تاريخ ميلاده 16 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يدعوك أن تتحرك بهدوء وفي حدود ما تسمح به طاقتك وقواك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

تميل للعزلة قليلا.. ثق بنفسك فقط تجنب الحديث عن أخبارك وحياتك الخاصة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم، ممثل ولاعب درامز بفرقة كايروكي ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

اليوم تمدك الأفلاك بأحلام جميلة وتمنحك إصرارا على تحقيقها.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يجعلك تبدو مليئا بالتفتح مع الأشخاص المقربين منك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان عبد السلام النابلسي، ويوافق تاريخ ميلاده 23 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك.. حاول اليوم أن تتقبل الأمر الواقع بصدر رحب.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

تميل نحو الحفاظ على السرية في حياتك الشخصية ولن تسمح بالتدخل في شئونك الخاصة.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان عمرو دياب، ويوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزلك التاسع يمدك بروح الفضول ويدفعك نحو القراءة وتنمية معارفك ويساعدك ذلك على التطور.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

لديك استعداد اليوم لمساعدة الأحباب وتسعد بدعمك لهم.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الممثلة الأمريكية إيما ستون، ويوافق تاريخ ميلادها 6 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات مما يجعلك تصنع مستقبلك وتنتبه لأموالك وقد تنجح في إدخار مبلغ من المال بسهولة ويسر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

تستطيع أن تغير الأمور سريعا لصالحك وتحسن إدارة المواقف الصعبة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان عاصي الحلاني، ويوافق تاريخ ميلاده 28 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تنتبه لحقوقك وتحمي مصالحك ومع ذلك تنفتح لك الأبواب إذا تعاملت بلباقة مع الآخرين.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجنب الصراع لتقضي أوقاتا سعيدة مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان جورج وسوف، ويوافق تاريخ ميلاده 23 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر بمنزل العمل يجعلك أكثر إصرارا وحزما وتنظيما لوقتك

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

تتمتع بطاقة أخاذة والوقت مناسب للاهتمام بمن تحب وبالعائلة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو المطربة العالمية شاكيرا، ويوافق تاريخ ميلادها 2 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

تتحرك اليوم بكل الطاقة والنشاط لكن لا تكن متطلبا.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب ويدفعك ذلك للبحث عن الحب وقد ترغب اليوم في التجديد والتحرر وقد تعبر عما بداخلك من رومانسية بصورة عملية.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان أحمد السقا، ويوافق تاريخ ميلاده 1 مارس.