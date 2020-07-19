وكيل "تعليم الجيزة" للمواطنين: لا تخشوا الفاسدين مهما كانت مناصبهم

قال الدكتور خالد حجازى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه القائمين على المدرسة التابعة لإدارة العمرانية والتي أجبرت أولياء الأمور على التبرع للمدرسة من أجل قبول الطلاب.

وتابع: "مهمتنا الرئيسة نخدم الشعب في أولادنا.. وإذا تم مخالفة هذه المهمة يتم التعامل القانونى مع المخالفين أو الفاسدين.. تم استبعاد مديرة المدرسة لحين الانتهاء من التحقيق"، مشدداً على ضرورة تكاتف المجتمع كافة لمحاربة الفساد.

وأضاف "حجازى" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الإدارة علمت بالوقعة من مواقع التواصل الاجتماعى، وتم التعامل معها على الفور، وتابع: "بعد غد سوف نعرف نتائج التحقيقات".

ولفت وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إلى أن الإدارة تتعامل مع شكاوى المواطنين، على الفور، وتابع: "مكتبنا مفتوح من الساعة 7 صباحاً إلى السابعة مساءً، ونريد تكاتف المجتمع كافة لمحاربة الفساد".

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على أنه تم منع التبرعات للمدارس مقابل التحويلات نهائياً، مشيراً إلى أنه لم يتلقَ شكوى واحدة لم نحقق فيها.. وأتحدى أى حد يثبت عكس ذلك".

وعلقت مريم حمزة، خلال مداخلة مشتركة، قائلة: "أنا وثقت ما يطلبه القائمون بهذه المدرسة صوت وصورة، وهم يطلبون 4 مراوح ويتم التفاوض للوصول إلى مروحتين وهناك من يطلب أموال".

وناشد الدكتور خالد حجازى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، كافة أولياء الأمور التعامل بإيجابية مع قضايا الفساد حال تعرضهم لذلك خلال التقديم لأبنائهم فى المدارس، وتابع: "التبرعات شيء تطوعى وليس بالإجبار وله طرق قانونية متبعة.. ومش هنسكت على أى فساد موجود وبنحاربه من جذوره".

وأضاف "حجازى" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المواطنين عليهم ألا يخشوا من الفاسدين مهما كانت مناصبهم، من أجل مصلحة الوطن والنشء، وتابع: "مصر محتاجة مننا أننا نحارب الفساد".

وشدد "حجازى"، على أن من يخالف تعليمات عدم التبرع للمدارس سوف يخضع للمساءلة القانونية، سواء فى المدارس الحكومية أو الخاصة، من أجل قبول الملفات أو تحويل الطلاب.