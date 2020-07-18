4 دول لن يصوت فيها المصريون بانتخابات الشيوخ

بات في حكم المؤكد عدم تمكن المصريين بالخارج في كل من ليبيا وسوريا واليمن والصومال من الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ المقررة أغسطس المقبل.

وقال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات لـ"الوطن" إن استبعاد الدول الأربعة المشار إليها من إجراء الانتخابات بها نظرا لعدم استقرار الوضع الداخلى لهذه الدول.

وأضاف أن الهيئة تواصل التنسيق مع وزارة الخارجية لإجراء تصويت المصريين في الخارج في انتخابات مجلس الشيوخ، من خلال تجهيز وتوفير الدعم اللوجستي في البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج.

ومن المقرر أنَّ تجرى انتخابات مجلس الشيوخ خارج مصر يومي الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس المقبل، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء حسب توقيت كل دولة داخل مقار السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، وفقا للضوابط التي اتخذتها الهيئة بشأن إدلاء المصريين في الخارج بأصواتهم، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية في ضوء ما يجتاح دول العالم من تفشي فيروس كورونا المستجد، فيما تجرى الانتخابات داخل مصر يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، وتعلن النتيجة بحد أقصى 19 أغسطس.

وفي حال الإعادة تجرى الانتخابات خارج مصر يومي الأحد والإثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر على أن تعلن النتيجة النهائية بحد أقصى يوم الأربعاء 16 سبتمبر.