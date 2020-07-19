8 معلومات عن القس جوهر عزمي الراعي الجديد للكنيسة الإنجيلية بالعبور

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في تنصيب القس جوهر عزمي، راعيًا للكنيسة الإنجيلية بالعبور، بحضور قيادات الطائفة الإنجيلية بمصر وسنودس النيل الإنجيلي، وسط الالتزام الكامل بكل الإجراءات الاحترازية التي أقرتها اللجنة الطبية لرئاسة الطائفة الإنجيلية، والخاصة بعودة فتح الكنائس.

- والدكتور القس جوهر عزمي، من مواليد 1969 في مدينة مغاغة محافظة المنيا.

- رُسم قسيسًا سنة 1995.

- حصل على درجة بكالوريوس العلوم اللاهوتية في كلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة 1994.

- حصل على ليسانس الآداب قسم الفلسفة بجامعة الإسكندرية 2002.

- حصل على دبلومة الدراسات العليا في إدارة الأعمال (سنتان) بجامعة عين شمس 2013.

- حصل على تمهيدي ماجيستير إدارة أعمال (MBA)– جامعة عين شمس 2016، وكتب.

- ألف ثلاثة كتب هي: "سيكولوجية الإشاعة، المعجزات والظهورات، نساء بلا أسماء".

- شارك بالكتابة في مجلد "التفسير العربي المعاصر للكتاب المقدس".