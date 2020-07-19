القضاء العراقي: استمرار إجراءات التحقيق في اغتيال المهندس وسليماني
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(وكالات)
12:00 م | الأحد 19 يوليو 2020
أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم، استمرار إجراءات التحقيق في حادثة اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، بقصف أمريكي قرب مطار بغداد، في الثالث من يناير الماضي، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.
وقال المركز الإعلامي للمجلس في بيان، إنه "تعليقاً على ما نشر في جريدة الزمان بالعدد 6708 بتاريخ 13/7/2020 بعنوان (جدية الشكوى في اغتيال المهندس) للسيد شامل بردان يوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن اجراءات التحقيق في حادث المطار تمت منذ اللحظة الأولى لوقوع الحادث وتعامل القضاء العراقي مع تلك الحادثة بإعتبارها جريمة جنائية حصلت على أرض عراقية وقسم من المجنى عليهم فيها من العراقيين".
وأضاف المركز الإعلامي، أنه "تم الإجراء وفق قواعد التحقيق المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي حيث تم إجراء الكشف والمرتسم على محل الحادث ودونت أقوال قسم من المدعين بالحق الشخصي والممثل القانوني عن سفارة جمهورية إيران الإسلامية عن المجني عليهم من الايرانيين. ومخاطبة وزارة الخارجية العراقية وأمانة مجلس الوزراء بخصوص تفاصيل أخرى تخص الحادث، وأن اجراءات التحقيق منذ زمن الحادث مستمرة وفق القانون العراقي"، على حد قولها.