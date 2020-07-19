تداول نموذج أسئلة وإجابات امتحان الجيولوجيا والعلوم والبيئية

نشرت إحدى صفحات الغش على موقع التواصل الاجتماعي "تليجرام"، نموذج امتحان زعمت أنّه لمادة الجيولوجيا والعلوم البيئية التي يؤديها طلاب شعبة العلوم، وتستمر حتى الواحدة ظهرا، ملحقة بها ما وصفته بالإجابة النموذجية.

من جانبها، تتابع غرفة العمليات المركزية التابعة لوزارة التربية والتعليم مع فريق مكافحة الغش الإلكتروني، لضبط الطلاب المتورطين في التسريب وتحديد هويتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنّ فريق مكافحة الغش التابع لغرفة العمليات المركزية يتواصل مع الجهات المعنية، للوقوف على حقيقة النماذج المسربة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الطلاب المتسببين في ذلك

ويؤدي اليوم الأحد نحو 650 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة الامتحان في مادة "الجيولوجيا والعلوم البيئية" لشعبة العلوم، ومادة "الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)" لشعبة الرياضيات، ومادة "علم النفس والاجتماع" للشعبة الأدبية، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة STEM الامتحان في مادتي اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء والجيولوجيا) والرياضيات.