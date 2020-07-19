تحركات حزبية في الدوائر لدعم المرشحين بانتخابات الشيوخ

تستعد الأحزاب السياسية للبدأ في تنفيذ خطتها الخاصة بالتحرك في الدوائر الانتخابية لدعم مرشحيها في انتخابات مجلس الشيوخ، من خلال تدشين غرف عمليات وعرض برامج المرشحين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويُشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضوا بالنظام الفردي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

وبحسب الهيئة الوطنية للانتخابات، يُجرى التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج يومي 9 و10 أغسطس المقبل، وفي الداخل يومي 11 و12 أغسطس.

غرف عمليات بالمحافظات

وقال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إن غرفة عمليات الحزب لمتابعة سير العملية الانتخابية تم تفعيل عملها في التنسيق بين مرشحي الحزب سواء في القائمة أو في الدوائر الفردية على مستوى الجمهورية.

وأكد أبوشقة لـ"الوطن"، أن لجان الحزب في المحافظات تستعد للتواصل مع الشارع بهدف توعية الناخبين بضرورة استخدام الحق الدستوري والمشاركة بكثافة في انتخابات مجلس الشيوخ باعتبارها واجب وطني.

وأضاف أن الحزب سيشكل غرف عمليات في المحافظات تعمل بالتنسيق مع الغرفة المركزية لتقديم كافة الدعم لمرشحي حزب الوفد في الانتخابات، من خلال عرض البرامج الانتخابية والتنسيق لإقامة الفعاليات والمؤتمرات داخل الحزب.

وتابع أبوشقة أن الحزب بالتزامن مع خوض انتخابات مجلس الشيوخ بدأ في التجهيز لانتخابات مجلس النواب، وتم تكلف رؤساء لجان المحافظات بإعداد أسماء مرشحين من الشباب والمرأة على عضوية مجلس النواب سواء على نظام القائمة أو في الدوائر الفردية خلال مدة أقصاها 8 أغسطس.

وأشار إلى أن فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب يتابع مع لجان المحافظات إعداد قوائم المرشحين لمجلس النواب ويعد تقرير أسبوعي حول هذا الأمر لرئيس الحزب.

استخدام السوشيال ميديا

وفي ذات السياق، قال خالد العوامي، المتحدث باسم حزب الحركة الوطنية المصرية، إن الحزب لديه غرفة عمليات لمتابعة سير انتخابات مجلس الشيوخ والتعامل مع أي مستجدات قد تحدث خاصة بالعملية الانتخابية، فضلاً عن الاجتماعات المستمرة للتنسيق مع المرشحين فيما يخص التحرك في الشارع.

وأضاف العوامي لـ"الوطن"، أن اللجنة الإعلامية بالحزب ستعمل على عرض برامج المرشحين الانتخابية وإبرازها للناخبين، من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بجانب التوعية للمواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات.

وأكد أن الحزب يركز في انتخابات مجلس الشيوخ على التواصل مع الناخبين عبر وسائل التواصل الإعلامي والسوشيال ميديا وخاصة في ظروف انتشار فيروس كورونا والالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من المرض ستحد من فكرة الفعاليات التقليدية من مؤتمرات وندوات ولقاءات انتخابية.

وتابع العوامي أن أمانات الحزب في المحافظات تتحرك في الشارع لدعم مرشحي الحزب وحشد الناخبين للمشاركة بكثافة في هذه الانتخابات وتوعيتهم بضرورة التباعد الاجتماعي واستخدام أدوات الوقاية من فيروس كورونا عند النزول للإدلاء بأصواتهم في صناديق الإقتراع.

زيارات المرشحين للمنازل

ومن جانبه، أكد الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، أن الحزب سيبدأ في عقد اجتماعات مع أمانات المحافظات التي بها مرشحين للحزب في انتخابات مجلس الشيوخ لاستعراض خطة كل أمانة الخاصة العملية الانتخابية لبدأ العمل على تنفيذها.

وقال صميدة لـ"الوطن"، إن التحرك في الشارع سيكون من خلال المرشحين بشكل فردي في الدوائر الانتخابية وستكون مقتصرة على الزيارات للمنازل نظراً لظروف انتشار جائحة كورونا والالتزام بإجراءات الوقاية من الإصابة بالفيروس.

وأضاف أن أمانات الحزب تحشد للعملية الانتخابية من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مكثف لتوعية الناخبين بضرورة استخدام حقهم الدستوري والمشاركة في الانتخابات وحثهم على التباعد الاجتماعي.

وتابع صميدة أن الحزب دفع بـ22 مرشحا على المقاعد الفردية بانتخابات مجلس الشيوخ في 14 محافظة بجانب 4 مرشحين في القائمة الوطنية الموحدة، مشيرا إلى أن خطة الدعاية ستكون وفق إمكانيات كل مرشح في الدائرة التي يخوض عنها الانتخابات.

حشد الناخبين للمشاركة

وبدوره، أكد موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، أن أعضاء وقيادات الحزب بدأوا في حملات توعية مكثفة للناخبين في المحافظات وحثهم على النزول والمشاركة بكثافة في انتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراؤها في أغسطس المقبل.

وقال موسى لـ"الوطن"، إن الحزب من منطلق المسؤولية الوطنية يؤيد القائمة الوطنية الموحدة في هذه الانتخابات رغم عدم مشاركته بأي مرشحين فيها، ولكنها تضم 11 حزبا من رفقاء ثورة 30 يونيه.

وأضاف أن الحزب هدفه الأساسي هو خروج الانتخابات بصورة تليق بالدولة المصرية وحريصين على عدم شق الصف الحزبي، مشيرا إلى أنه وجه جميع أمانات الحزب في المحافظات بالعمل على دعم القائمة الوطنية وحشد الناخبين للمشاركة في الانتخابات.

وتابع موسى أن الحزب لديه خطة سيعمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة من خلال عقد ندوات تثقيفية للمواطنين عن الانتخابات وأهمية المشاركة السياسية ودعم الدولة في ظل التحديات التي تواجهها خلال الفترة الحالية.

ونوه إلى أن الحزب حريص على التعاون مع كل الأحزاب الوطنية ويبدأ الأستعداد من الآن للمشاركة بقوة في انتخابات مجلس النواب والمجالس المحلية بالتنسيق مع أحزاب الحوار الوطني والقائمة الوطنية التي مازال الحزب مشارك فيها رغم عدم خوضه انتخابات مجلس الشيوخ.