"التفاضل" فرَّح طلاب الثانوية.. امتحانات اليوم في متناول الجميع

عبر طلاب الثانوية العامة في المنيا، شعبة عملي رياضة، عن فرحتهم، لسهولة امتحان مادة "التفاضل"، فيما أكد طلاب شعبتي العلمي علوم والأدبي أن أسئلة امتحان مادتي علم النفس والجيولوجيا، لم تخرج عن كتاب الوزارة.

وقال الطلاب، إن الامتحانات جاءت من كتاب الوزارة حتى كان هناك مسألتين يتطلبان مزيدًا من الوقت، لم تخرج عن كتاب الوزارة، لافتين إلى أنهم كانوا متخوفين من الامتحانات إلا أنها كانت سهلة وفي متناول جميع الطلاب.

وتفقد محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، عددًا من لجان الامتحانات لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية ومدى التزام الجميع بها، وقال إن غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى من أولياء الأمور أو الطلاب.

وأدى طلاب الثانوية العامة اليوم، امتحان مادة الجيولوجيا لشعبة "علمي علوم"، والتفاضل لشعبة "علمي رياضة" وعلم النفس لشعبة "الأدبي"، ويبلغ عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة 143 ألف طالب وطالبة.

وقامت الوحدات المحلية بالمنيا بأعمال التطهير والتعقيم للجان بجميع مراكز المحافظة، قبل انعقاد الامتحانات.