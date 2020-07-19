بالأسماء والرموز.. مرشحو الفردي بحزب الحركة الوطنية لمجلس الشيوخ

أعلن حزب الحركة الوطنية المصرية عن قائمة مرشحيه النهائية على المقاعد الفردية على مستوى الجمهورية، وشملت الدكتور سمير عبدالفتاح عن محافظة القاهرة ورمزه البرج، والدكتورة حنان الشاذلي عن محافظة القاهرة ورمزها النمر.

وتضمن مرشحي الفردي بحزب الحركة الوطنية الدكتور هشام حسين في محافظة الجيزة ورمزه النمر أيضا، وأحمد عبدالمقصود عن محافظة كفر الشيخ ورمزه النمر شباب، وتوفيق محمد توفيق عن محافظة المنوفية ورمزه النمر أيضا، واللواء هشام حفناوي عن محافظة دمياط ورمزه القلعة، وحمدي عبدالمحسن سليمان عن محافظة دمياط ورمزه النمر أيضا.

كما شملت عبدالرحمن عاطف محافظة سوهاج ورمزه النمر، والدكتور حسام مهنى صادق محافظة سوهاج، ورمزه برج الكهرباء، ومحمود زيدان عن محافظة الغربية ورمزه النمر، والسيد عبدالنبي موج محافظة الغربية ورمزه برج الكهرباء.