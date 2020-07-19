تحرير 11 محضرا للمخابز المخالفة بكفر شكر

شنت الأجهزة المحلية بمركز ومدينة كفر شكر، حملة تموينية مكبرة بمشاركة التموين والصحة والبيئة للمرور على المخابز بنطاق الوحدة المحلية بالمنشأة الكبرى لمتابعة مدى الالتزام بإنتاج خبز جيد مطابق للمواصفات، ورقابة ماكينة الصرف وحصص الدقيق والشروط التموينية، وذالك تنفيذا لتوجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأكد اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر، في تصريحات منه، أنه تم تحرير 11 محضر تموينية بمخالفات تنوعت في إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وتلاعب في ماكينة الصرف ونقص دقيق، مشيرا إلى أنه تبين وجود عدد من عمال المخابز بدون شهادات صحية الخاصة بمزاولة العمل للوقاية من الأمراض والفيروسات وحفاظا على أهالينا المواطنين.

وأشار رفعت، إلى أنه تم تشكيل لجنة متخصصة من كافة الجهات المعنية للمرور المفاجئ على المخابز بنطاق الوحدة المحلية والمدينة لمتابعة حركة ونظام العمل والتشغيل في المخابز للتأكد من الالتزام بالقوانين والتراخيص والاشتراطات وإنتاج خبز مطابق للمواصفات بهدف شعور أهالينا المواطنين بالرضا التام وراحتهم.