 ضبط 1341 قضية تموينيةخلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط (1341) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة".. أبرزها القضايا الآتية:

ضبط قائد سيارة حال سيره بدائرة قسم شرطة حلوان (بمحافظة القاهرة) لحيازته ( 1,275 طن "سجق") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة للمأمورية .

ضبط المدير المسئول عن محل "بدون ترخيص" لتجارة مستلزمات الحلويات بدائرة قسم شرطة سوهاج أول بولاق الدكرور (بمحافظة الجيزة) لحيازته (5,319 طن "دقيق فاخر – سكر حر – مسلى" – عدد 730 عبوة "زيت طعام") مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

ضبط مالك مصنع "بدون ترخيص" لتصنيع المستلزمات الطبية بدائرة مركز شرطة سوهاج أول كفرالدوار (بمحافظة البحيرة) لحيازته (60000 قطعة "كمامة") مغشوشة ومقلدة وغير مطابقة للمواصفات القياسية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

ضبط المدير المسئول عن محل "بدون ترخيص" لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة سوهاج أول العطارين (بمحافظة الإسكندرية ) لحجبه عن التداول عدد (3200 قطعة "كمامة") بقصد رفع أسعارها .

ضبط مالك مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة الرمل ثان (بمحافظة الإسكندريةالإسكندرية) لتصرفه فى (83,650 طن "دقيق بلدى مُدعم") ببيعها فى السوق السوداء قدرت بملبغ (455892 جنيه) ، وكذا تجميعه (37 بطاقة تموينية ذكية) خاصة بالمواطنين قام المذكور بتجميعها للإستيلاء على الدعم المقرر لها .

تم القيام بحملة نوعية لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها.. أسفرت عن ضبط عدد (221) قضية بإجمالى مضبوطات (19310) عبوة سجائر.

ضبط (المدير المسئول عن مصنع لمصنعات اللحوم كائن بدائرة مركز شرطة السادات) وتم ضبط(3,600 طن "بروتين صويا" - 800 كيلو جرام "دهون حيوانى ، كبده وقوانص) غير صالحة للإستهلاك الآدمى – (290 كيلو جرام "ملح طعام ، فوسفات غذائى ، مكسبات طعم ، ألوان صناعية ، توابل - 354 كرتونة "كفتة وبرجر ") منتج نهائى بكل كرتونه 25 كيس أوزان مختلفة - 6000 كرتونه وكيس فارغ لتعبئة المنتج النهائى - 8 ماكينة لتصنيع مصنعات اللحوم بإجمالى 7,040 طن مواد غذائية .

ضبط (المدير المسئول عن مصنع لمصنعات اللحوم كائن بدائرة مركز شرطة السادات) وتم ضبط (356 كيلو جرام لحوم) غير صالحة للإستهلاك الآدمى .

ضبط (المدير المسئول عن محل سوبر ماركت كائن بدائرة قسم شرطة المقطم) لحيازته كمية من المواد الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى بقصد طرحها بالأسواق مدخلاً الغش على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وعُثر بداخل المحل على المضبوطات التالية :-

(140) كيلو جرام لحوم "مقطعات - بانيه - كبده - لحوم مفروم"، و(56) كيلو جرام جبنه "رومى – مودزريلا"، و(10) كيلو جرام "لانشون"، و (16) كيلو جرام "طيور" .

جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .

ضبط (المدير المسئول عن مصنع "بدون ترخيص" لتعبئه المواد الغذائية) بدائرة قسم شرطة أول المنتزة – لحيازته كمية قدرها (5,660 طن "سكر") مجهول المصدر بقصد تعبئته داخل عبوات مدون عليها بيانات وهمية وطرحه للبيع بالأسواق لجمهور المستهلكين .

ضبط (المدير المسئول عن مصنع "بدون ترخيص" لتعبئه المواد الغذائية) بدائرة قسم شرطة الدخيلة – لقيامه بتعبئة المواد الغذائية بإستخدام مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر داخل عبوات مدون عليها بيانات وهمية وطرحه للبيع بالأسواق ، وضبط بحيازته (12 جوال من المقرمشات "مستلزمات إنتاج" وزنت 600 كيلو جرام – عدد 12 جوال مقرمشات غير مطابقة للمواصفات القياسية) .

ضبط (المدير المسئول عن مصنع "بدون ترخيص" للمخصبات والأسمدة الزراعية) بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزة – لقيامه بتصنيع المخصبات والأسمدة الزراعية الغير مطابقة للمواصفات مُستخدماً مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وتعبئتها داخل عبوات مدون عليها بيانات وهمية وطرحه للبيع بالأسواق ، وضبط كمية قدرها (11,895 طن من المخصبات والأسمدة الزراعية).

تم اتخاذ الاجراءات القانونية.