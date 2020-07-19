تعقيم وتهوية.. كيف تعود المستشفيات إلى طبيعتها بعد انتهاء العزل؟

أخبار متتالية لانخفاض أعداد الإصابات تلاها بشرى بغلق عدد من مستشفيات العزل والمدن الجامعية المخصصة للعزل خلال الأيام القليلة الماضية بعد معركة دامت 4 أشهر في مواجهة فيروس كورونا المستجد، عادت بعدها تلك المستشفيات للعمل بشكل طبيعي تستقبل من جديد المرضى بمختلف التخصصات بعيدًا عن كورونا في مؤشر جيد لضعف قوة انتشار "كوفيد 19" وتخطي مرحلة الذروة في مصر.

بعد أن اعتادت مستشفيات العزل استقبال مصابي كورونا، وباتت مكانا موبوءًا يُمنع دخوله إلا بمحاذير مختلفة كيف تتحول المستشفى من مكان مخصص للعزل إلى مستشفى عادي؟

الدكتورة سوزي محفوظ، مدرب زمالة مكافحة العدوى، ورئيس فريق مكافحة العدوى بمستشفى الزاوية العام، أكدت أنه يتم تطهير كل جزء بمسشتفى العزل بداية من الأرضيات والأسطح والجدران حتى السقف لضمان خلوه من غيروس كورونا، وذلك بواسطة الكلور المخفف بالماء، بمعدل 100 سم كلور لكل 5 لترات ماء، حسب وصفها.

بعد التأكد من تطهير وتعقيم كل أركان مستشفى العزل ومسح الأسطح جيدا ورشها يجب تركها لفترة كافية لقتل الفيروس، وبحسب تصريحات سوزي لـ"الوطن" بعد التطهير يجب انتظار فترة كافية لا تقل عن 48 ساعة لضمان قتل أي بقايا للفيروس إلى جانب ضمان عدم تأثير الكلور على الجهاز التنفسي للمرضى الذين تستعد المستشفى لاستقبالهم في مختلف التخصصات العادية.

مستشفيات أنهت العزل بها لعدم تسجيل إصابات

خلال الأيام الماضي، أغلقت عدد من مستشفيات العزل والمدن الجامعية أبوابها بعد انخفاض محلوظ في عدد الإصابات.

المدينة الشبابية بالطود تم غلقها الأسبوع الماضي لعدم استقبال حالات جديدة بكورونا داخلها خلال الأيام الماضية، وكانت قد شهدت محافظة الأقصر، الثلاثاء الماضي، بدء التجهيز لخروج المدينة الشبابية الدولية بالطود من قائمة مستشفيات العزل الصحى لمصابى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بعد خروج آخر 15 حالة شفاء من الحالات من داخلها بالشفاء التام من كورونا، وذلك بعد تخطيها أكثر من 316 حالة شفاء منذ تحويلها وتخصيصها لعزل حالات كورونا منذ 19 أبريل الماضى.

وأعلن الدكتور سعد مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن غلق دور كامل بمستشفى الحجر الصحي بتمي الأمديد لقلة الإصابات، مؤكدا أن سعة المستشفى 136 سريرًا وعدد المرضى حاليًا 62 مريضًا بالمستشفى.

وشهد الشهر الماضي، شفاء جميع مصابي كورونا في مستشفى النجيلة، وبدأت إدارة المستشفى، في تنفيذ خطة للتعقيم الشامل لجميع أقسام وعيادات وطرقات وغرف المستشفى وقسم الإدارة والاستقبال، ومعامل التحاليل والحمامات وغرف الأشعة، وتعقيم جميع الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة، للكشف على المرضى، بالإضافة إلى التخلص من النفايات بشكل آمن.

رش الأسطح والأسقف والجدران وترك المكان نحو 48 ساعة

إلى جانب رش وتعقيم أبواب وأسطح وجدران المستشفى يجب التأكد من غسل جميع المفروشات الموضوعة على الأسرة داخل العزل في دورة غسيل كاملة بالماء الساخن لقتل أي آثار للفيروس، بحسب قول الدكتور هاني سلامة، أستاذ أمراض الصدر بمستشفى النجيلة للعزل بمطروح والتي أغلقت أبوابها الأسبوع قبل الماضي وعادت لطبيعتها كمستشفى عادي لاستقبال المرضى.

تطهير أركان ومحتويات مستشفى العزل بعد انتهاء العمل بها ليس الخطوة الوحيدة لتحويلها إلى مستشفى عادي من جديد وبحسب تصريحات سلامة لـ"الوطن" يجب خضوع كافة الطاقم الطبي الذي يستعد للعمل بالمستشفى للفحص الطبي من مسحات وأشعة صدر للتأكد من عدم إصابة أحدهم بفيروس كورونا المستجد.

ولفت أستاذ أمراض الصدر بمستشفى النجيلة التي عادت لعملها بعد غلق العزل بها، إلى أهمية التهوية الجيدة للمستشفى بعد تطهيرها لفترة تصل إلى 3 أيام لضمان عدم وجود أي أثار للفيروس.