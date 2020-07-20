الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة اليوم والعظمى بالقاهرة 35

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الاثنين، طقسا مائلا للحرارة رطبا على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مع نزول الشبورة المائية صباحا.

كما توقع الخبراء، أن تشهد السواحل الشمالية، طقسا معتدلا والرياح معتدلة، فيما ترتفع معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى، وأن يشهد شمال الصعيد طقسا حارا، وجنوب الصعيد طقسا شديد الحرارة والرياح معتدلة.

وتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود ليلاً طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، وأن تشهد السواحل الشمالية طقسا لطيفا، وأن يكون الطقس على شمال الصعيد وجنوب الصعيد معتدلا.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم اللثنين، بالقاهرة فالعظمى هي 35 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24، ومطروح العظمى 28 والصغرى 21، وسوهاج العظمى 40 والصغرى 25، وقنا العظمى 41 والصغرى 26 ، والاقصر العظمى 41 والصغرى 27 وأسوان العظمى 42 والصغرى 28.