مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20-7-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، الإثنين 20 يوليو، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 03:25

أذان الظهر 12:01

أذان العصر 03:38

أذان المغرب 06:56

أذان العشاء 08:25

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 03:26

أذان الظهر 12:07

أذان العصر 03:46

أذان المغرب 07:03

أذان العشاء 08:35

مواقيت الصلاة في طنطا

أذان الفجر 03:23

أذان الظهر 12:02

أذان العصر 03:41

أذان المغرب 06:58

أذان العشاء 08:29

مواقيت الصلاة في المنصورة

أذان الفجر 03:21

أذان الظهر 12:01

أذان العصر 03:40

أذان المغرب 06:57

أذان العشاء 08:28

مواقيت الصلاة في الزقازيق

أذان الفجر 03:22

أذان الظهر 12:00

أذان العصر 03:38

أذان المغرب 06:56

أذان العشاء 08:26