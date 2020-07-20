مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20-7-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:16 ص | الإثنين 20 يوليو 2020
تستعرض "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، الإثنين 20 يوليو، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 03:25
أذان الظهر 12:01
أذان العصر 03:38
أذان المغرب 06:56
أذان العشاء 08:25
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 03:26
أذان الظهر 12:07
أذان العصر 03:46
أذان المغرب 07:03
أذان العشاء 08:35
مواقيت الصلاة في طنطا
أذان الفجر 03:23
أذان الظهر 12:02
أذان العصر 03:41
أذان المغرب 06:58
أذان العشاء 08:29
مواقيت الصلاة في المنصورة
أذان الفجر 03:21
أذان الظهر 12:01
أذان العصر 03:40
أذان المغرب 06:57
أذان العشاء 08:28
مواقيت الصلاة في الزقازيق
أذان الفجر 03:22
أذان الظهر 12:00
أذان العصر 03:38
أذان المغرب 06:56
أذان العشاء 08:26