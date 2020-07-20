حظك اليوم الاثنين 20-7-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور شديد التركيز ومجتهد جدًا في تنفيذ المهام، ولا يتوقف عن العمل حتى ينجز مهامه على أكمل وجه.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم وعليك أن تستفيد من مواهبك وقدراتك فالوقت مناسب للإنجاز.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر الجديد في منزل العلاقات ما يجعلك تستطيع اليوم أن تدير أحاديث ولقاءات ناجحة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان أحمد زاهر، ويوافق تاريخ ميلاده 27 أبريل.