ضمن الموجة 16.. إزالة 333 تعديا على أملاك الدولة بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظة الدقهلية، اليوم، إزالة 32 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة بمساحة 1797 مترًا مربعًا بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

وقال "مختار"، في بيان، إن إجمالي ما تم إزالته حتى اليوم بلغ 333 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة منذ بدء أعمال الموجة 16 في 8 يوليو الجاري، منها 291 حالة تعد بالمباني بمساحة 22832 مترًا مربعًا، و42 تعديًا بالزراعة بمساحة 3 أفدنة.

واكد محافظ الدقهلية أن هناك تنسيقًا كاملًا مع اللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، وبين مختلف جهات الولاية والوحدات المحلية ومراكز وأقسام الشرطة بنطاق المحافظة، لتنفيذ أعمال الإزالة الفورية لأي تعديات أولًا بأول لاسترداد حق الشعب والدولة في أراضيها.