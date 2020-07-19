إزالة 94 حالة تعد ضمن الموجة 16 بالقليوبية

أكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، إزالة 94 حالة تعدٍ بمساحة 23640 مترًا مربعًا منذ انطلاق الموجة 16 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية، نفذت قرارات الإزالة للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومن بين هذه الحالات إزالة 21 حالة تعد على حرم النيل والمجاري المائية بمساحة 4000 متر مربع، تمثلت في قاعات أفراح وكافتيريات ومبان خرسانية، إضافة إلى إزالة 13 حالة على الأراضي الزراعية في قليوب على مساحة 1415 مترًا مربعًا.

وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية والأمنية ستنفذ القانون على جميع المتعدين على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وسيتم تطبيق القانون بكل حزم وقوة لحين استرداد جميع أملاك الدولة بنطاق المحافظة.